Записка спасла жизнь: столичные полицейские помогли бабушке, оставшейся без еды

Жители одного из районов столицы сообщили полиции о старенькой соседке.

Полицейские Киева помогли одинокой бабушке, которая с начала войны осталась без необходимой помощи.

Об этом сообщает полиция Киева.

Так к ним обратились жители многоэтажки Деснянского района столицы с сообщением о том, что их 84-летняя соседка нуждается в помощи.

Соседи передали записку с сообщением "У меня закончилась еда, квартира №403", которую пенсионерка скинула со своего окна.

"На бумажке было написано лишь несколько слов, из которых стало понятно, что женщине нечего есть. Мы с напарником немедленно прибыли по указанному адресу, прихватив с собой гуманитарную помощь и продукты питания. Мы выяснили, что бабушка проживает одна и страдает на провалы в памяти", — сообщил старший лейтенант полиции Евгений Шильников.

Теперь полицейские периодически наведываются к Людмиле, чтобы принести ей необходимые вещи и продукты, а также убедиться, что у нее все в порядке.

Напомним, 82-летний волонтер с командой шьет носилки на передовую, хотя раньше разрабатывал прицелы боеголовок.

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