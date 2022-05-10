Когда в Киеве начнет работать метро по довоенному графику и возобновят оплату: Кличко сообщил о ситуации с транспортом

Мэр столицы подчеркнул, что количество подземного транспорта увеличивают, но понемногу.
Метро, особенно на Правом берегу, использовалось и продолжает использоваться в некоторых случаях, как бомбоубежище.
Об этом во время телемарафона 10 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Мы должны жить в новых реалиях. С этим может быть связано то, что некоторые станции пока закрыты. В ограниченном направлении мы запускаем движение поездов, но не так часто, как они ходили до того. Понемногу увеличиваем движение подземного и наземного транспорта ", – заявил мэр Киева.
Он добавил, что с каждым днем все больше рейсов добавляют для передвижения по Киеву.
"Но это связано с войной. Блокпосты пока остаются в столице.
Относительно оплаты за проезд в метро Кличко сообщил о переходе к платному проезду.
"Город не потянет. Бюджет нужно наполнять. Нужно платить зарплату работникам. Поэтому мы переходим к платному проезду. Общественный транспорт был бесплатным некоторое время, но сейчас мы возвращаемся к довоенному состоянию по цене. Она не меняется. Поэтому, за проезд общественным транспортом нужно будет платить", — добавил мэр.
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