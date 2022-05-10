Министр иностранных дел Нидерландов посетил Ирпень

Министр иностранных дел Королевства Нидерландов прибыл в Ирпень с рабочим визитом.

Сегодня, 10 мая, в Ирпень в Киевской области с рабочим визитом прибыл Министр иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Гукстра.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Александр Павлюк показал европейской делегации один из жилых секторов Ирпеня, разрушенный российскими войсками.

"С первых дней войны рашисты пытались оккупировать Ирпень. Они уничтожали гражданские объекты, дома мирного населения и вообще все, что видели на своем пути. Благодарен европейским партнерам за то, что они не игнорируют наши проблемы и не закрывают глаза на последствия российского вторжения. Напротив, они приезжают на Киевщину и предлагают свою поддержку. Убежден, что с их помощью мы скорее восстановим и отстроим наши города, и люди наконец-то вернутся домой", — отметил он.

Напомним, накануне в Ирпень приезжали генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

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