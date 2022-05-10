Стало известно, как могут переименовать станции метро в Киеве: итоги голосования

В Киеве завершили онлайн-рейтингование по изменению названия 5 станций столичного метрополитена.
Свою позицию по переименованию станций высказали 170 646 пользователей.
Об этом сообщил начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский у себя на странице Facebook.
По мнению общественности:
- Станцию "Берестейская" нужно переименовать в "Бучанскую".
- Станция "Площадь Льва Толстого" должна быть переименована в честь "Василия Стуса".
- "Героев Днепра" должна стать "Героев Украины".
- "Минская" — "Варшавской", а "Дружбы народов" — "Ботанической".
Отбор предложений по названиям станций проводился до 1 мая. После этого до 9 мая проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов.
"В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседание Киевского городского совета", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее администрация метрополитена предложила общественности заполнить специальный опросник под названием "Дерусификация Киевского метро".
В опроснике приводилась краткая справка, почему старые названия станций нужно изменить. Так, станция "Героев Днепра" названа в соответствии с одноименной улицей и имеет отсылку в советскую армию. "Берестейская" происходит от украинского названия города Берестья, сегодня город Брест в составе Беларуси. "Минская" — от Минского района (сейчас Оболонского) и Минской площади, названные в честь столицы Республики Беларусь. "Дружбы народов" символизирует дружбу постсоветских стран — Украины, Белоруссии и России. Станция "Льва Толстого" названа в честь русского писателя.
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