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- Киев
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На Киевщине во время российской атаки ранен 15-летний парень — детали последствий обстрела
15-летний парень получил ранение левой кисти. Его доставили в медицинское учреждение, где оказывают необходимую медицинскую помощь.
В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки ранен 15-летний парень. Подросток получил ранение левой кисти, его госпитализировали.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
Ткаченко призвал жителей Киевщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в опасности находиться в укрытиях.
Напомним, Россия готовит новый массированный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе. В ближайшую ночь страна может оказаться под массированным комбинированным ударом РФ.