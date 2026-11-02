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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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На Киевщине во время российской атаки ранен 15-летний парень — детали последствий обстрела

15-летний парень получил ранение левой кисти. Его доставили в медицинское учреждение, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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На Киевщине во время российской атаки ранен 15-летний парень — детали последствий обстрела

Скорая помощь Фото иллюстративный

В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки ранен 15-летний парень. Подросток получил ранение левой кисти, его госпитализировали.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Ткаченко призвал жителей Киевщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в опасности находиться в укрытиях.

Напомним, Россия готовит новый массированный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе. В ближайшую ночь страна может оказаться под массированным комбинированным ударом РФ.

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