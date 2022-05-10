Противотанковые гранатометы РПГ и автоматы: под Киевом мужчина в собственном доме хранил много оружия и боеприпасов

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
Под Киевом мужчина в собственном доме хранил много оружия и боеприпасов.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта следователи изъяли 17 единиц оружия и боеприпасов, среди них — ручные противотанковые гранатометы, автоматы, нож, кастет, а также почти 30 тысяч патронов разного калибра.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Досудебным расследованием установлено, что 37-летний житель Киевской области в собственном доме в большом количестве хранил оружие и боеприпасы. По результатам неотложного обыска полицейские изъяли ручные противотанковые гранатометы РПГ, автоматы АК-47 с магазинами к ним, штык-нож, кастет и почти 30 тысячч патронов разного калибра", — говорится в сообщении.
Нарушителя правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Все изъятое оружие и боеприпасы направили на экспертное исследование.
Задержанному уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, около 2,5 млн человек в настоящее время находятся в Киеве. Это почти две трети количества довоенного времени.
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