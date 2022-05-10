Германия снова открывает посольство в Киеве – глава МИД

Германия снова открывает посольство в Киеве – глава МИД

Германия снова открывает свое посольство в Киеве, однако оно будет работать в ограниченном формате.

В частности, посольство Германии откроется с минимальным присутствием дипломатов, но с госпожой послом Анкой Фельдгузен.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 10 мая.

"Сегодня находясь здесь, мы снова открываем наше посольство в Киеве. Сначала это будет несколько ограниченная деятельность", — сказала Бербок.

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Она добавила, что Фельдгузен "будет дальше работать в вашем свободном городе".

Напомним, глава МИД Германии 10 мая побывала в Буче Киевской области в сопровождении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Кроме того, Бербок встретилась с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Зеленский встретился с главами МИД Германии и Нидерландов

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