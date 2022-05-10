У Києві знову запрацювали чотири центри масової вакцинації в популярних ТРЦ

У Києві знову запрацювали чотири центри масової вакцинації в популярних ТРЦ

Зробити щеплення проти коронавірусу у Києві знову можна у центрах масової вакцинації в низці торгових центрів.

Вакцинуватися проти COVID-19 в українській столиці люди можуть, зокрема, у ТРЦ Gulliver, у ТРЦ Respublika Park, у ТРЦ River Mall і ТРЦ Універмаг Україна. Для того, щоб отримати щеплення, потрібен попередній запис.

Про це йдеться на порталі Helsi.

Вакцинуватися можна за наявності з собою паспорта, ІПН та мобільного телефону. Також потрібен запису в Helsi.

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У всіх пунктах вакцинації доступні вакцини CoronaVac та Pfizer.

Жителі й гості столиці можуть вакцинуватися за такими адресами: