У Києві знову запрацювали чотири центри масової вакцинації в популярних ТРЦ

Зробити щеплення проти коронавірусу у Києві знову можна у центрах масової вакцинації в низці торгових центрів.
Вакцинуватися проти COVID-19 в українській столиці люди можуть, зокрема, у ТРЦ Gulliver, у ТРЦ Respublika Park, у ТРЦ River Mall і ТРЦ Універмаг Україна. Для того, щоб отримати щеплення, потрібен попередній запис.
Про це йдеться на порталі Helsi.
Вакцинуватися можна за наявності з собою паспорта, ІПН та мобільного телефону. Також потрібен запису в Helsi.
У всіх пунктах вакцинації доступні вакцини CoronaVac та Pfizer.
Жителі й гості столиці можуть вакцинуватися за такими адресами:
- В ТРЦ Gulliver отримати щеплення можна від понеділка до суботиу від 11:00 до 16:00.
- В ТРЦ Respublika Park пункт масової вакцинації працює по понеділкам, середам та суботам від 12:00 до 15:00.
- В ТРЦ River Mall - від вівторка до неділі. Час роботи - від 11:00 до 15:00.
- В ТРЦ Універмаг Україна - від вівторка до суботи. Час роботи - від 10:00 до 17:00.
Нагадаємо, що COVID-сертифікат, у якого закінчився термін, не зникатиме із застосунку "Дія".
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