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У Києві знову запрацювали чотири центри масової вакцинації в популярних ТРЦ

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У Києві знову запрацювали чотири центри масової вакцинації в популярних ТРЦ

Фото: Associated Press

Зробити щеплення проти коронавірусу у Києві знову можна у центрах масової вакцинації в низці торгових центрів.

Вакцинуватися проти COVID-19 в українській столиці люди можуть, зокрема, у ТРЦ Gulliver, у ТРЦ Respublika Park, у ТРЦ River Mall і ТРЦ Універмаг Україна. Для того, щоб отримати щеплення, потрібен попередній запис.

Про це йдеться на порталі  Helsi.

Вакцинуватися можна за наявності з собою паспорта, ІПН та мобільного телефону. Також потрібен запису в Helsi. 

У всіх пунктах вакцинації доступні вакцини CoronaVac та Pfizer. 

Жителі й гості столиці можуть вакцинуватися за такими адресами:

  • В ТРЦ Gulliver отримати щеплення можна від понеділка до суботиу від 11:00 до 16:00.
  • В ТРЦ Respublika Park пункт масової вакцинації працює по понеділкам, середам та суботам від 12:00 до 15:00.
  • В ТРЦ River Mall - від вівторка до неділі. Час роботи - від 11:00 до 15:00.
  • В ТРЦ Універмаг Україна - від вівторка до суботи. Час роботи - від 10:00 до 17:00.
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