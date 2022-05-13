Автомат за тисячу доларів: у Києві затримали "бізнесменів", які продавали зброю (фото)

Автомат за тисячу доларів: у Києві затримали "бізнесменів", які продавали зброю (фото)

У Києві затримали зловмисників, які торгували зброєю. "Бізнесмени" пропонували набої різного калібру, гранати, пістолети та автомати.

Про це 13 травня повідомили в Національній поліції України.

Вартість набоїв коливалася від 28 до 40 гривень в залежності від калібру, гранати – 50 доларів, пістолети - 2000 доларів, а ось автомати можна було придбати й за 1000 доларів.

Учасників угруповання затримали під час збуту зброї. У них вилучили зброю, велику кількість набоїв різного калібру та гроші.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Київщині у селищі Бабинці поліція затримала 30-річного чоловіка, який перейшов на бік російських окупантів. Йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

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