Газопостачання в Ірпені відновили на 82%

Загалом у Київській області газопостачання відновлено у 120 населених пунктах.
Газовики майже завершили роботи по відновленню послуги з розподілу природного газу у населених пунктах Київської області.
Про це повідомляє голова гуманітарного штабу Київської ОВА Олексій Кулеба.
У області відновлено газопостачання у 120 населених пунктах (119 повністю та 1 частково).
Частково без газопостачання залишається лише м. Ірпінь, газопостачан відновлено на 82%.
За його словами, "фахівці служби переходять до робіт з відновлення та підключення газу кожного житлового будинку в кожному населеному пункті окремо".
Нагадаємо, Сєвєродонецьк залишився без газу, російські окупанти перебили магістральний газопровід.
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