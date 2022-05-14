Близько 80 млрд євро необхідно для відновлення пошкоджених будівель в Києві внаслідок російської агресії

Близько 80 млрд євро необхідно для відновлення пошкоджених будівель в Києві внаслідок російської агресії

Загалом у столиці пошкоджено біля 400 об'єктів російськими загарбниками.

Для відновлення пошкоджених будинків та об’єктів інфраструктури у Києві внаслідок бомбардувань росіянами необхідно приблизно 80 млрд євро.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, КМДА вважає, що кошти на відновлення треба брати як мінімум з трьох джерел: держава, місто і донори.

"Близько 400 об'єктів пошкоджено в Києві, у тому числі більше 200 житлових будинків, близько 70 об'єктів освіти, а також лікарні, дитячі будинки та об'єкти транспортної інфраструктури. Близько 70-80 млн євро потрібно для того, щоб відновити всю пошкоджену інфраструктуру після повномасштабного вторгнення", - зазначив він.

Нагадаємо, Київ зазнав суттєвих руйнувань в результаті ворожих обстрілів.

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