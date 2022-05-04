На Київщині майже повністю відновили водопостачання - ОП

На Київщині майже повністю відновили водопостачання - ОП

У Київській області повністю відновлено централізоване водопостачання у всіх населених пунктах, за винятком одного.

На сьогодні повністю відновлено централізоване водопостачання у всіх населених пунктах Київщини, окрім села Кухарі Іванківської громади, там ще тривають роботи по відновленню.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також він зазначив, що повністю або частково здійснюється електропостачання у 501 населеному пункті для 288,6 тис. споживачів.

Газопостачання відновлено у 118 населених пунктах Київщини. В Ірпені – на 30%.

Після звільнення Київщині від російських окупантів "Укравтодор" розпочав процес відновлення доріг області.

На Варшавській трасі за час ведення бойових дій було знищено три штучні споруди. На сьогодні цими зруйнованими мостами забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирщиною автомобільною дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Відкрито рух через річку Тетерів насипним мостом.

Нагадаємо, у окупованій Боровій на Харківщині не вистачає медикаментів, лікарня працює без води та каналізації.

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