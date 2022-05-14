Газоснабжение в Ирпене возобновили на 82%

В Киевской области газоснабжение восстановлено в 120 населенных пунктах.
Газовики почти завершили работы по возобновлению услуг по распределению природного газа в населенных пунктах Киевской области.
Об этом сообщает глава гуманитарного штаба Киевской ОВ Алексей Кулеба.
В области восстановлено газоснабжение в 120 населенных пунктах (119 полностью и 1 частично).
Частично без газоснабжения остается только г. Ирпень, газоснабжающих восстановлено на 82%.
По его словам, "специалисты службы переходят к работам по восстановлению и подключению газа каждого жилого дома в каждом населенном пункте в отдельности".
Напомним, Северодонецк остался без газа, российские оккупанты перебили магистральный газопровод.
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