Газоснабжение в Ирпене возобновили на 82%

Газоснабжение в Ирпене возобновили на 82%

В Киевской области газоснабжение восстановлено в 120 населенных пунктах.

Газовики почти завершили работы по возобновлению услуг по распределению природного газа в населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщает глава гуманитарного штаба Киевской ОВ Алексей Кулеба.

В области восстановлено газоснабжение в 120 населенных пунктах (119 полностью и 1 частично).

Частично без газоснабжения остается только г. Ирпень, газоснабжающих восстановлено на 82%.

По его словам, "специалисты службы переходят к работам по восстановлению и подключению газа каждого жилого дома в каждом населенном пункте в отдельности".

Напомним, Северодонецк остался без газа, российские оккупанты перебили магистральный газопровод.

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