Около 80 млрд евро необходимо для восстановления поврежденных зданий в Киеве в результате российской агрессии

Около 80 млрд евро необходимо для восстановления поврежденных зданий в Киеве в результате российской агрессии

Всего в столице повреждено около 400 объектов российскими захватчиками.

Для восстановления поврежденных домов и объектов инфраструктуры в Киеве в результате бомбардировок россиянами необходимо около 80 млрд евро.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире информационного телемарафона.

По его словам, КГГА считает, что средства на восстановление следует брать как минимум из трех источников: государство, город и доноры.

"Около 400 объектов повреждено в Киеве, в том числе более 200 жилых домов, около 70 объектов образования, а также больницы, детские дома и объекты транспортной инфраструктуры. Около 70-80 млн евро нужно для того, чтобы восстановить всю поврежденную инфраструктуру после полномасштабного вторжения", – отметил он.

Напомним, Киев потерпел существенные разрушения в результате вражеских обстрелов.

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