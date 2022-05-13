В центре Киева не будут включать фонтаны: Кличко назвал причину и показал тематическое видео

В центре Киева не будут включать фонтаны: Кличко назвал причину и показал тематическое видео

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о решении до конца мая не включать большие фонтаны в центре столицы и на Русановском канале.

Такое решение Кличко объяснил тем, что благодаря этому удастся сэкономить деньги, ведь обеспечение работы фонтанов – энергозатратное и недешевое.

Об этом мэр Киева написал в Сети, добавив видео.

"Друзья! Городские власти приняли решение до конца мая не включать большие фонтаны в центре Киева и на Русановском канале. Чтобы сэкономить средства, потому что обеспечение их работы – энергозатратное и недешевое", – говорится в сообщении.

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В то же время, сообщил Кличко, по просьбе киевлян уже включили локальные фонтаны в парках "Владимирская горка", имени Тараса Шевченко и "Победа", а также на улицах Тростянецкой и Ревуцкого.

"Это небольшие фонтаны, их обслуживание не так затратно. И они уже радуют киевлян и гостей столицы", — пояснил мэр Киева.

Напомним, 13 мая в КГГА отметили, что из-за угрозы ракетных ударов детям не рекомендуется возвращаться в Киев. В то же время тем, кто решил вернуться, следует учитывать, что столица живет с ограничениями.

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