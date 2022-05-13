В Киеве из-за непогоды сломалась 400-летняя липа (фото)

Вечером 12 мая из-за сильной непогоды в Киеве сломалась 400-летняя липа Петра Могилы, которая является памятником природы. Однако, по предварительной оценке экспертов, ее удастся сохранить.

Об этом сообщили в КГГА.

Кроме старой липы, которая растет в начале Андреевского спуска у Национального музея истории, в столице было повреждено более 200 деревьев. Обследования территорий продолжаются. Больше всего пострадали Соломенский и Святошинский районы.

"Специалисты КП УЗН Шевченковского района вместе с арбористами подробно обследуют дерево и определяют пути его (дерева — ред.) спасения", — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 14 мая, во многих регионах Украины будут идти кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром.

Фото: КГГА

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