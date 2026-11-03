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У Києві зупинили трамваї та тролейбуси: які автобуси курсуватимуть замість них
Після проблем в енергосистемі Києву довелося змінити звичну роботу громадського транспорту. Частину маршрутів уже готують до заміни автобусами, а пасажирам варто врахувати кілька важливих змін.
З вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняють рух тролейбусів і трамваїв. Аби збережити пасажирське сполучення, на комунальні лінії виведуть дублюючі автобуси.
Про це офіційно повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Чому в Києві зупиняють електротранспорт та як працюватимуть автобуси
Електротранспорт зупинили через критичну ситуацію в енергосистемі після ворожих обстрілів.
За даними КМДА, «Київпастранс» терміново запускає дублюючі автобуси. Утім, вони не зможуть повністю замінити тролейбуси й трамваї. Кількість автобусів на лініях залежатиме від наявних машин, водіїв, пасажиропотоку та ситуації в місті.
Які автобуси курсуватимуть замість тролейбусів: перелік маршрутів
Замість тролейбусів на лінії виходять такі автобусні маршрути:
№ 3ТР: Залізничний масив — Палац спорту;
№ 4ТР: просп. Свободи — ст. м. «Площа Українських Героїв»;
№ 6ТР: Мінський масив — Майдан Незалежності;
№ 8ТР: вул. Смілянська — ст. м. «Площа Українських Героїв»;
№ 11ТР: Національний музей архітектури та побуту України — Багринова гора;
№ 14ТР: Ботанічний сад — залізничний вокзал «Центральний»;
№ 17ТР: пл. Космонавтів — ст. м. «Площа Українських Героїв»;
№ 23ТР: вул. Мрії — ст. м. «Лук’янівська»;
№ 24ТР: вул. Північна — просп. Свободи;
№ 26ТР: просп. Свободи — ст. м. «Нивки»;
№ 27ТР: ст. м. «Почайна» — залізнична станція «Київ-Волинський»;
№ 28ТР: просп. Свободи — ст. м. «Лук’янівська»;
№ 29ТР: Дарницька площа — залізнична платформа «Куренівка»;
№ 30ТР: вул. Милославська — вул. Кадетський Гай;
№ 31ТР: вул. Милославська — ст. м. «Лук’янівська»;
№ 32ТР: вул. Північна — вул. Сошенка;
№ 33ТР: Мінський масив — залізничний вокзал «Південний»;
№ 35ТР: просп. Свободи — вул. Кадетський Гай;
№ 36ТР: вул. Північна — вул. Чорнобильська;
№ 37ТР: вул. Милославська — ст. м. «Лісова»;
№ 38ТР: ст. м. «Видубичі» — Музей історії України у Другій світовій війні;
№ 40ТР: вул. Кадетський Гай — Палац спорту;
№ 41ТР: вул. Тулузи — ст. м. «Святошин»;
№ 42ТР: вул. Ольжича — ст. м. «Либідська»;
№ 43ТР: Кібцентр — Дарницька площа;
№ 44ТР: вул. Північна — просп. Степана Бандери;
№ 45ТР: ст. м. «Виставковий центр» — ст. м. «Васильківська»;
№ 47ТР: вул. Милославська — ст. м. «Мінська»;
№ 50КР: вул. Милославська — Дарницька площа;
№ 50ТР: вул. Милославська — ст. м. «Либідська».
Які автобуси замінять трамваї в Києві
На трамвайних напрямках організовано рух таких дублюючих автобусів:
№ 1Т: Михайлівська Борщагівка — ст. «Старовокзальна»;
№ 3Т: ст. «Жуля Верна» — ст. «Старовокзальна»;
№ 12Т: Пуща-Водиця — пл. Тараса Шевченка;
№ 14Т: Відрадний просп. — Контрактова площа;
№ 16Т: Контрактова площа — ст. м. «Героїв Дніпра»;
№ 19Т: Контрактова площа — пл. Тараса Шевченка;
№ 22Т: просп. Воскресенський — ЗЗБК;
№ 27Т: вул. Милославська — ст. м. «Позняки»;
№ 28Т: вул. Милославська — ст. м. «Лісова»;
№ 29Т: ст. м. «Бориспільська» — ст. м. «Лісова».
Як працюватиме метро в Києві та де дивитися розклад транспорту
Зазначається, що Київський метрополітен наразі продовжує роботу в штатному режимі. Проте подальший графік підземки безпосередньо залежатиме від стану енергосистеми.
У разі змін пасажирів інформуватимуть на офіційних ресурсах КП «Київський метрополітен».
Рух тролейбусів і трамваїв відновлять одразу після стабілізації енергопостачання. Актуальний розклад руху дублюючих автобусів з’явиться на сайті КП «Київпастранс», а оперативні оновлення опублікують у Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».
Київ сьогодні — останні новини
Нагадаємо, через російські обстріли енергосистеми у Києві запровадили екстрені відключення світла ввечері 3 листопада. Також у місті виникли перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту.
Також вранці 3 листопада в Києві та Київській уже запроваджували екстрені відключення світла, під час яких графіки не діяли.
Раніше КМДА попередила киян про перебої з водопостачанням та повідомила, де у столиці можна набрати питну воду.