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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві зупинили трамваї та тролейбуси: які автобуси курсуватимуть замість них

Після проблем в енергосистемі Києву довелося змінити звичну роботу громадського транспорту. Частину маршрутів уже готують до заміни автобусами, а пасажирам варто врахувати кілька важливих змін.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Транспорт у Києві

Транспорт у Києві

З вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняють рух тролейбусів і трамваїв. Аби збережити пасажирське сполучення, на комунальні лінії виведуть дублюючі автобуси.

Про це офіційно повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Чому в Києві зупиняють електротранспорт та як працюватимуть автобуси

Електротранспорт зупинили через критичну ситуацію в енергосистемі після ворожих обстрілів.

За даними КМДА, «Київпастранс» терміново запускає дублюючі автобуси. Утім, вони не зможуть повністю замінити тролейбуси й трамваї. Кількість автобусів на лініях залежатиме від наявних машин, водіїв, пасажиропотоку та ситуації в місті.

Які автобуси курсуватимуть замість тролейбусів: перелік маршрутів

Замість тролейбусів на лінії виходять такі автобусні маршрути:

  • № 3ТР: Залізничний масив — Палац спорту;

  • № 4ТР: просп. Свободи — ст. м. «Площа Українських Героїв»;

  • № 6ТР: Мінський масив — Майдан Незалежності;

  • № 8ТР: вул. Смілянська — ст. м. «Площа Українських Героїв»;

  • № 11ТР: Національний музей архітектури та побуту України — Багринова гора;

  • № 14ТР: Ботанічний сад — залізничний вокзал «Центральний»;

  • № 17ТР: пл. Космонавтів — ст. м. «Площа Українських Героїв»;

  • № 23ТР: вул. Мрії — ст. м. «Лук’янівська»;

  • № 24ТР: вул. Північна — просп. Свободи;

  • № 26ТР: просп. Свободи — ст. м. «Нивки»;

  • № 27ТР: ст. м. «Почайна» — залізнична станція «Київ-Волинський»;

  • № 28ТР: просп. Свободи — ст. м. «Лук’янівська»;

  • № 29ТР: Дарницька площа — залізнична платформа «Куренівка»;

  • № 30ТР: вул. Милославська — вул. Кадетський Гай;

  • № 31ТР: вул. Милославська — ст. м. «Лук’янівська»;

  • № 32ТР: вул. Північна — вул. Сошенка;

  • № 33ТР: Мінський масив — залізничний вокзал «Південний»;

  • № 35ТР: просп. Свободи — вул. Кадетський Гай;

  • № 36ТР: вул. Північна — вул. Чорнобильська;

  • № 37ТР: вул. Милославська — ст. м. «Лісова»;

  • № 38ТР: ст. м. «Видубичі» — Музей історії України у Другій світовій війні;

  • № 40ТР: вул. Кадетський Гай — Палац спорту;

  • № 41ТР: вул. Тулузи — ст. м. «Святошин»;

  • № 42ТР: вул. Ольжича — ст. м. «Либідська»;

  • № 43ТР: Кібцентр — Дарницька площа;

  • № 44ТР: вул. Північна — просп. Степана Бандери;

  • № 45ТР: ст. м. «Виставковий центр» — ст. м. «Васильківська»;

  • № 47ТР: вул. Милославська — ст. м. «Мінська»;

  • № 50КР: вул. Милославська — Дарницька площа;

  • № 50ТР: вул. Милославська — ст. м. «Либідська».

Які автобуси замінять трамваї в Києві

На трамвайних напрямках організовано рух таких дублюючих автобусів:

  • № 1Т: Михайлівська Борщагівка — ст. «Старовокзальна»;

  • № 3Т: ст. «Жуля Верна» — ст. «Старовокзальна»;

  • № 12Т: Пуща-Водиця — пл. Тараса Шевченка;

  • № 14Т: Відрадний просп. — Контрактова площа;

  • № 16Т: Контрактова площа — ст. м. «Героїв Дніпра»;

  • № 19Т: Контрактова площа — пл. Тараса Шевченка;

  • № 22Т: просп. Воскресенський — ЗЗБК;

  • № 27Т: вул. Милославська — ст. м. «Позняки»;

  • № 28Т: вул. Милославська — ст. м. «Лісова»;

  • № 29Т: ст. м. «Бориспільська» — ст. м. «Лісова».

Як працюватиме метро в Києві та де дивитися розклад транспорту

Зазначається, що Київський метрополітен наразі продовжує роботу в штатному режимі. Проте подальший графік підземки безпосередньо залежатиме від стану енергосистеми.

У разі змін пасажирів інформуватимуть на офіційних ресурсах КП «Київський метрополітен».

Рух тролейбусів і трамваїв відновлять одразу після стабілізації енергопостачання. Актуальний розклад руху дублюючих автобусів з’явиться на сайті КП «Київпастранс», а оперативні оновлення опублікують у Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».

Київ сьогодні — останні новини

Нагадаємо, через російські обстріли енергосистеми у Києві запровадили екстрені відключення світла ввечері 3 листопада. Також у місті виникли перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту.

Також вранці 3 листопада в Києві та Київській уже запроваджували екстрені відключення світла, під час яких графіки не діяли.

Раніше КМДА попередила киян про перебої з водопостачанням та повідомила, де у столиці можна набрати питну воду.

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