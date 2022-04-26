"Знаменував возз'єднання з РФ": У Києві демонтують монумент біля Арки дружби народів (відео)

"Знаменував возз'єднання з РФ": У Києві демонтують монумент біля Арки дружби народів (відео)

У Києві 26 квітня почали демонтувати бронзові скульптури двох робітників біля Арки дружби народів. Цей монумент встановили 1982 року "на ознаменування возз'єднання України з Росією".

Відповідне рішення напередодні ухвалив мер столиці Віталій Кличко. А 26 квітня він повідомив, що демонтаж завершать цього ж вечора.

"Своє ставлення до України росія "ознаменувала" варварським прагненням знищити нашу державу та мирних українців", – повідомив мер Києва у Мережі.

"8 метрів металу так званої "дружби двох народів" демонтуємо. І що символічно – коли скульптуру намагалися підійняти краном, відпала голова у російського робітника…", – додав Кличко.

Він також анонсував демонтаж другої скульптурної композиції, встановленої поруч.

Кличко додав, що Київрада на найближчому засіданні перейменує також Арку дружби народів на Арку свободи українського народу.

Загалом у планах столичної влади – демонтаж ще близько 60 пам’ятників, барельєфів, знаків, пов’язаних з "радянщиною і росією". На перейменування складений список із понад 460 вулиць, об’єктів. Він оприлюднений на сайті КМДА. І до 1 травня триватиме обговорення з киянами.

Нагадаємо, Кличко вже раніше анонсував перейменування Арки дружби народів, окрім того, її підсвітять кольорами українського прапора.

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