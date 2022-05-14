Арку Дружбы народов в Киеве переименовали

В субботу, 14 мая, Киевсовет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов.

Теперь композиция на территории Крещатого парка в столице называется Аркой Свободы украинского народа.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Кроме того, во время заседания депутаты утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые должны забрать с улиц и построек столицы, и передать в музей тоталитаризма. Рейтинговое голосование о переименовании столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня. Сделать это можно в приложении "Киев цифровой".

По словам Кличко, переименование привлекли, в частности, специалистов институтов академии наук Украины и института национальной памяти.

"Что касается переименований, это резонансная тема. Мы услышали и мнения и пожелания киевлян, услышали и критику. Есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, но обоснованным", — говорится в сообщении мэра Кличко.

Как сообщалось, в Киеве 26 апреля начали демонтировать бронзовые скульптуры двух рабочих возле Арки дружбы народов. Этот монумент был установлен в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с Россией".

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