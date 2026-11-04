- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 3654
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві пролунали вибухи: стали відомі наслідки дронової атаки
Російська армія атакувала Київ безпілотником під час «жовтої» повітряної тривоги.
У середу зранку, 4 листопада, російська армія атакувала Київ. У столиці сталися вибухи. В одному з районів фіксують наслідки.
Що відомо про атаку на Київ — читайте на ТСН.ua.
Зауважимо, остання повітряна тривога жовтого рівня тривала у Києві від 06:16 до 06:27. Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА, який прямував через Бровари у напрямку центру Києва.
Що відомо про атаку на Київ 4 листопада
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Деснянському районі зафіксували падіння уламків на відкритій території поблизу приватного будинку.
«Інформація про можливі пошкодження та постраждалих наразі уточняється», — додали у повідомленні.
О 09:45 після відбою повітряної тривоги у КМВА повідомили, що після ранкової російської атаки є наслідки у двох районах.
У Святошинському районі уламки російського дрона впали на території приватного житлового будинку, виникло загоряння покрівлі.
У Голосіївському районі загорілися уламки дрона, що впали на відкритій території.
Ситуація зі світлом у Києві — останні новини
Через російські атаки на об’єкти енергетики у Києві склалася складна ситуація з електропостачанням. Від вечора 3 листопада у столиці тимчасово зупинили трамваї та тролейбуси. Щоб зберегти пасажирське сполучення, на комунальні лінії виведуть дублювальні автобуси.
Окрім того, у Києві час від часу запроваджують екстрені відключення світла. Адже через атаки останніх днів пошкоджено об’єкти київського регіонального енерговузла.
Через російські атаки на енергетику об’єкти «Київводоканалу» залишилися без електрики. На ранок 4 листопада подачу води в столиці частково відновлено. Втім, у районах, де немає водопостачання, бювети підключатимуть до генераторів.