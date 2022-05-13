У Києві та області змінили тривалість комендантської години

У Києві та області змінюється час комендантської години.

Від неділі, 15 травня, у регіоні комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше. Тепер вона триватиме від 23:00 до 5:00.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Крім того, від понеділка, 16 травня, громадський транспорт у Києві працюватиме довше:

метрополітен - від 06:00 до 22:00;

наземний громадський транспорт - від 06:00 до 22:30.

"Дотримуйтеся правил комендантської години. А також не нехтуйте сигналами повітряної тривоги Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається", - наголосив мер Кличко.

Як повідомлялося, у Києві знову запрацювали чотири центри масової вакцинації в популярних ТРЦ: у ТРЦ Gulliver, у ТРЦ Respublika Park, у ТРЦ River Mall і ТРЦ Універмаг "Україна". Для того, щоб отримати щеплення, потрібен попередній запис.

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