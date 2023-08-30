В Києві кафе та ресторани працюватимуть довше

В Києві від 1 вересня кафе та ресторани працюватимуть довше на одну годину - до 23:00. Рішення ухвалила Рада оборони міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину – до 23:00!, - йдеться у повідомленні міського голови.

За його словами, з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година врозпочиналася о 23:00. Зараз же вона розпочинається від 00:00.

Нагадаємо, у колах Києва може з'явитися друга зміна. У навчальних закладах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, можуть запровадити дві зміни навчання.

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