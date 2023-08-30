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Розповідала студентам про “9 років бомбили Донбас”: у Києві судитимуть викладачку столичного вишу

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Розповідала студентам про “9 років бомбили Донбас”: у Києві судитимуть викладачку столичного вишу

Викладачка звинувачувала українські війська в “обстрілах Донбасу” / Фото: Unsplash

Жінка називала напад РФ “випереджаючим ударом” та заперечувала тимчасову окупацію.

Колишню доцентку київського вишу судитимуть за виправдовування ворожої збройної агресії перед студентами. 

Про це інформує УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру

В повідомленні йдеться, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно мешканки Києва, яка виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України, розпочату в 2014 році, та заперечувала тимчасову окупацію частини території України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що у березні 2023 року 62-річна доцентка кафедри одного зі столичних університетів під час проведення навчального заняття в режимі відеозв’язку висловила студентам своє бачення подій в Україні. 

Також зазначається, що у своїх висловах уродженка Республіки Білорусь звинувачувала чинного Президента України у непідписанні Мінських угод, що, на її думку, послужило причиною війни, а напад країни-агресора на Україну назвала “випереджаючим ударом”. При цьому вона звинувачувала українські війська у “обстрілах Донбасу” упродовж останніх дев’яти років та заперечувала тимчасову окупацію території Донецької області.

У ході слідства свою вину обвинувачена визнала повністю.

Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Наразі жінка звільнена з роботи.

Нагадаємо, в Донецькій області затримали російську агентку. Прихильниця путінських військ передавала окупантам дані про дислокацію підрозділів ЗСУ, що беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

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Дата публікації
Перегляди
379
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