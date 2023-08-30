В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше

В Киеве с 1 сентября кафе и рестораны будут работать дольше одного часа — до 23:00. Решение принял Совет обороны города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Учреждения общественного питания Киева продлят время работы на один час – до 23:00!, — говорится в сообщении городского головы.

По его словам, с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час начинался в 23:00. Сейчас она начинается с 00:00.

Напомним, в кругах Киева может появиться вторая смена. В учебных заведениях, где желающих учиться больше мест в укрытии, могут ввести две смены обучения.

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