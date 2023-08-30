Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
386
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше

Кафе. / Фото: УНИАН

Комендантский час в столице начинается в 00:00.

В Киеве с 1 сентября кафе и рестораны будут работать дольше одного часа — до 23:00. Решение принял Совет обороны города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Учреждения общественного питания Киева продлят время работы на один час – до 23:00!, — говорится в сообщении городского головы.

По его словам, с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час начинался в 23:00. Сейчас она начинается с 00:00.

Напомним, в кругах Киева может появиться вторая смена. В учебных заведениях, где желающих учиться больше мест в укрытии, могут ввести две смены обучения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
386
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация