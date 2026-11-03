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Київ накрили екстрені відключення світла: яка ситуація з водою та транспортом
У Києві після російських атак виникли перебої з водою і транспортом.
Через російські обстріли енергосистеми у Києві запровадили екстрені відключення світла. Також у місті виникли перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту.
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
Екстрені відключення світла у Києві: що відомо
За його словами, російські війська продовжують нищити єдину енергосистему країни, завдавши шкоди як об’єктам генерації, так і мережам передачі електрики.
«Ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна. Ворог продовжує руйнувати єдину егергосистему України. Пошкоджена й генерація, й передача електрики по всій країні», — зазначив Віталій Кличко.
Він додав, що через атаки останніх днів пошкоджені об’єкти київського регіонального енерговузла. У зв’язку з цим «Укренерго» запровадило екстрені відключення електроенергії, а фахівці вже працюють над поверненням світла.
Через аварію в енергосистемі у місті виникли проблеми з водою і рухом електротранспорту. Фахівці «Київводоканалу» відновлюють подачу води, а енергетики чинять пошкоджені мережі.
«У місті, в районах, де найгостріша ситуація з відсутністю електроенергії, розгортають пункти обігріву, де мешканці зможуть зарядити телефони, інші пристрої, випити гарячого чаю», — зауважив Кличко.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, у частині областей України 3 листопада протягом усієї доби застосовуватимуть вимушені заходи обмеження споживання електроенергії для населення та промислових підприємств.
Також і вчора у Києві запроваджували екстренні відключення світла. Згодом у столиці їх скасували та повернулися до погодинних графіків.