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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ накрили екстрені відключення світла: яка ситуація з водою та транспортом

У Києві після російських атак виникли перебої з водою і транспортом.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла в Києві

Відключення світла в Києві / © Associated Press

Через російські обстріли енергосистеми у Києві запровадили екстрені відключення світла. Також у місті виникли перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

Екстрені відключення світла у Києві: що відомо

За його словами, російські війська продовжують нищити єдину енергосистему країни, завдавши шкоди як об’єктам генерації, так і мережам передачі електрики.

«Ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна. Ворог продовжує руйнувати єдину егергосистему України. Пошкоджена й генерація, й передача електрики по всій країні», — зазначив Віталій Кличко.

Він додав, що через атаки останніх днів пошкоджені об’єкти київського регіонального енерговузла. У зв’язку з цим «Укренерго» запровадило екстрені відключення електроенергії, а фахівці вже працюють над поверненням світла.

Через аварію в енергосистемі у місті виникли проблеми з водою і рухом електротранспорту. Фахівці «Київводоканалу» відновлюють подачу води, а енергетики чинять пошкоджені мережі.

«У місті, в районах, де найгостріша ситуація з відсутністю електроенергії, розгортають пункти обігріву, де мешканці зможуть зарядити телефони, інші пристрої, випити гарячого чаю», — зауважив Кличко.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у частині областей України 3 листопада протягом усієї доби застосовуватимуть вимушені заходи обмеження споживання електроенергії для населення та промислових підприємств.

Також і вчора у Києві запроваджували екстренні відключення світла. Згодом у столиці їх скасували та повернулися до погодинних графіків.

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