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Нічна ракетна атака: на Київщині – пожежі та руйнування (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Нічна ракетна атака: на Київщині – пожежі та руйнування (фото)

Наслідки ракетної атаки на Київщині / Фото: ДСНС України у Telegram

З наслідками ворожих ударів боролися 35 надзвичайників.

Внаслідок російської ракетної атаки в ніч проти 30 серпня у двох районах Київщини спалахнули пожежі та зафіксовані руйнування житлових будинків.

Про це повідомили в ДСНС України.

За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки у Фастівському та Бучанському районах Київської області зайнялися пожежі, зафіксовані руйнування житлових будинків та загорівся трав'яний настил.

Сили ДСНС загасили всі пожежі. На місцях працювали 35 рятувальників та вісім одиниць спеціальної техніки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Цілі збито, але уламки накоїли лиха! Остання інформація про наслідки атаки

Наслідки ракетної атаки на Київщині / © ДСНС України у Telegram
Наслідки ракетної атаки на Київщині / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки ракетної атаки на Київщині / © ДСНС України у Telegram
Наслідки ракетної атаки на Київщині / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки ракетної атаки на Київщині / © ДСНС України у Telegram
Наслідки ракетної атаки на Київщині / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, в ніч проти 30 серпня російські війська атакували ракетами Київ. Уламки збитих ракет упали у декількох районах міста, виникли загоряння.

Окрім того, від уламків ракет загинули два охоронці підприємства віком 26 та 36 років.

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Дата публікації
Перегляди
3525
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