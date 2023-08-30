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У Києві уламки ракети пошкодили дах “Ашана”: працівники ТЦ розповіли подробиці

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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У Києві уламки ракети пошкодили дах “Ашана”: працівники ТЦ розповіли подробиці

Уламки збитої ракети впали на дах ТЦ “Ашан” / Телеграм-канал Obozrevatel.ua

Завдяки роботі ППО ворожі цілі було знищено.

У Києві 30 серпня уламки збитої ракети впали на дах торгового центру “Ашан” в Дарницькому районі. Внаслідок падіння ніхто не постраждав. 

Про це повідомляє Телеграм-канал Obozrevatel.ua

Коли почалась пожежа, автоматично спрацювала сигналізація. 

“Побачили уламок крила ракети… Що саме збили, уявлення не маю. Під кінець вибухів щось летіло, зірвалося і потрапило в дах. Через дві хвилини спрацювала пожежна сигналізація. Коли піднялися туди (на дах — ред.), вже валялися уламки, шматок крила. В приміщенні працівників не було, всі були в укритті”, — розповіла співробітниця ТЦ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Над Києвом знищили 20 цілей! Двоє людей загинули

Нагадаємо, російські загарбники влаштували в ніч проти 30 серпня ракетну атаку по Києву. Ворожі цілі були збиті, однак їхні уламки впали в кількох районах столиці виникли пожежі.

Внаслідок падіння уламків ракет загинули два охоронці підприємства віком 26 та 36 років. Мер Києва Віталій Кличко інформував і про поранену 24-річну жінку.

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Дата публікації
Перегляди
787
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