Нічний обстріл Києва: уламки впали на "Ашан", підприємство і нежитлові будівлі (фото)

За даними ДСНС, загинули дві людини та ще одна людина травмована.
Внаслідок ворожої атаки по Києву в ніч проти 30 серпня уламки збитих цілей впали у Шевченківському та Дарницькому районах, завдавши руйнувань.
Про це повідомили в ДСНС України.
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху магазину на площі 50 кв. м. Вогонь загасили о 06:10. За даними районної військової адміністрації, уламки влучили в будівлю супермаркету "Ашан". Там було зруйновано дах, частини російської ракети потрапили до внутрішнього приміщення. На місці працює слідчо-оперативна група.
У Шевченківському районі Києва уламки впали на територію одного із підприємств із подальшим горінням. Пожежу ліквідували 06:33.
За ще одним викликом рятувальники зафіксували загоряння на відкритій місцевості на площі 10 кв. м.
Щодо інших двох адрес у столиці, то уламки влучили у нежитлові забудови. Загинули дві людини та ще одна людина травмована.
На місці подій працювали 97 рятувальників, 21 одиниця основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Над Києвом знищили 20 цілей! Двоє людей загинули
Нагадаємо, російські загарбники влаштували в ніч проти 30 серпня ракетну атаку по Києву. Ворожі цілі були збиті, однак їхні уламки впали в кількох районах столиці виникли пожежі.
Внаслідок падіння уламків ракет загинули два охоронці підприємства віком 26 та 36 років. Мер Києва Віталій Кличко інформував і про поранену 24-річну жінку.
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