Стало відомо, яка кількість київських школярів навчатиметься офлайн

У Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначається, що початкова школа буде навчатись винятково офлайн.

За його словами, наразі 417 столичних шкіл із 420 мають укриття. Там забезпечити майже 190 тисяч місць.

"В тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема, можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання. Проте — винятково для учнів старших класів",- каже Мондриївський.

Зазначається, що Київрада виділила 550 млн грн на облаштування укриттів у закладах освіти, а 61 млн грн - на будівництво нових укриттів.

Нагадаємо, у КМДА повідомили, скільки триватиме навчальний рік у школах Києва. Навчальний рік буде від 1 вересня до 31 травня, а компенсаторні заняття та атестація – до 28 червня 2024 року.

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