У Києві продають крихітну квартиру: в одній кімнаті туалет, кухня і спальня (фото)

Вся квартира – це одне приміщення без перегороджень.

У Києві продають маленьку однокімнатну квартиру із площею усього 13 кв. м. В одному просторі без стін у квартирі розташовані туалет, кухня і спальня.

Про це свідчить оголошення на одному з великих порталів нерухомості.

Квартира розташована на першому поверсі п'ятиповерхівки. Ймовірно, власники житла влаштували перепланування та зробили "квартиру" з однієї з кімнат іншої квартири. Саме тому, можливо, у новоствореному житлі всього одне приміщення.

В оголошенні на сайті нерухомості вказано, що продається однокімнатна смарт-квартира в цегляному будинку.

"Дуже тепла квартира при мінімальних витратах на комунальні послуги. Стоять нові металопластикові вікна гарної якості... Квартира вже готова до дизайнерських втілень майбутнього власника. У пішій доступності, садок", – вказано в оголошенні.

Квартира в Києві / Фото: OLX

Квартира в Києві / Фото: OLX

Скільки коштує смарт-квартира у Києві

Вартість такого житла – 18 тис. дол.

В оголошенні також повідомляється, що поряд розташовані залізничні станції Пост-Волинський, Київ-Волинський. Шлях електричкою до метро "Вокзальна" займає 7 хв.

Зауважимо, згідно з будівельними нормами України, однокімнатна квартира повинна мати площу від 30 кв. м. А згадане житло з сайту нерухомості має удвічі меншу площу.

Квартира в Києві / Фото: OLX

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві здається в оренду крихітна квартира площею всього 15 кв. м. Вартість оренди 15 тис. грн на місяць.

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