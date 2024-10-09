У Києві закрили станцію метро “Дніпро”: що сталося

У Києві закрили станцію метро Дніпро на вхід та вихід пасажирів. Ймовірно, до вагону підкинули міну.

Про це повідомили у КМВА.

Поїзди прямують повз станцію без зупинки.

Невідомі підкинули предмет, який схожий на міну, до вагону метро у Києві

Що кажуть у поліції

Як повідомили ТСН.ua у поліції, наразі інформацію про міну підтвердити не можуть. Поки точно невідомо, що саме підкинули до вагону.

"Поки точно невідомо, що це за предмет. Чекаємо на вибухотехніків, які мають все перевірити і повідомити, що це насправді", — розповіли в поліції Києва.

На місце вже прибула слідчо-оперативна група й вибухотехніки. Інформація оновлюватиметься.

За однією з версій, до вагону підкинули фільтр від протигазу, а не міну.

Раніше у метро Києва людина впала на колії. Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна", "Хрещатик" – "Лісова".

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