У Києві закрили станцію метро “Дніпро”: що сталося

Обставини інциденту з’ясовує поліція.
У Києві закрили станцію метро Дніпро на вхід та вихід пасажирів. Ймовірно, до вагону підкинули міну.
Про це повідомили у КМВА.
Поїзди прямують повз станцію без зупинки.
Що кажуть у поліції
Як повідомили ТСН.ua у поліції, наразі інформацію про міну підтвердити не можуть. Поки точно невідомо, що саме підкинули до вагону.
"Поки точно невідомо, що це за предмет. Чекаємо на вибухотехніків, які мають все перевірити і повідомити, що це насправді", — розповіли в поліції Києва.
На місце вже прибула слідчо-оперативна група й вибухотехніки. Інформація оновлюватиметься.
За однією з версій, до вагону підкинули фільтр від протигазу, а не міну.
Раніше у метро Києва людина впала на колії. Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна", "Хрещатик" – "Лісова".
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