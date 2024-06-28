У метро Києва під потяг потрапила людина (відео)

На місце прибула "швидка" та поліція.
На станції метро "Золоті Ворота" під потяг потрапила, ймовірно, дитина. Зазначається, що рух "зеленою гілкою" тимчасово призупинено.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
"Станції "Золоті ворота", "Палац спорту", а також перехід між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" — зачинені на вхід для пасажирів. Кажуть, що під вагон потягу потрапила дитина", – пише "Реальний Київ".
Додається, що рух поїздів на лінії організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".
Нагадаємо, у Києві в четвер, 27 червня, на станції метро “Університет” під потяг потрапив пасажир. Внаслідок цього рух транспорту на червоній гілці підземки було обмежено.
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