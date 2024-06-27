У Києві пасажир потрапив під потяг метро: що відомо (фото)

На місце події викликано медиків і правоохоронців.

У Києві в четвер, 27 червня, на станції метро “Університет” під потяг потрапив пасажир. Внаслідок цього рух транспорту на червоній гілці підземки було обмежено.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА. Обставини події встановлять поліцейські.

“Червона лінія: станції метро "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів. Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова". На станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців”, — йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Києва

В ДСНС повідомили, що об 11:57 деблоковано потерпілого з-під вагону метро. В шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Потерпілого передано працівникам швидкої.

Нагадаємо, у Києві від 27 червня до 1 липня вводять обмеження для руху вантажного транспорту через прогнозоване значне підвищення температури.

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