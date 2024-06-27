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Вибух на енергооб'єкті у Києві: яка ситуація з постачанням світла

Вибух на енергооб'єкті у Києві: яка ситуація з постачанням світла

Кадри з місця вибуху на енергооб'єкті у Києві

Фахівці ДТЕК працюють на місці.

Через коротке замикання на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці без енергопостачання наразі 1 тисяча споживачів. Споживачів обіцяють впродовж години перемкнути на резервні лінії.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Усіх споживачів (1 тисячу), які залишалися без енергопостачання через коротке замикання на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці, фахівці ДТЕК вже перемкнули на резервні лінії", – додав Кличко.

У Харкові знову вибухи! А в області – 10 постраждалих!

У Харкові знову вибухи! А в області – 10 постраждалих!

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, на енергообʼєкті в Шевченківському районі Києва стався вибух. Як стало відомо, на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання. 

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