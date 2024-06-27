Дитина поїхала на "швидкій" під сильним знеболювальним: у Києві працює небезпечний атракціон (фото)

У столиці вже вдруге за два тижні дитина травмувалася на батуті у парку "Юність", що на вул. Гната Юри.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Вже приніс "плоди" - зламала руку дитина. Прямо в середині, де має бути мʼяко та безпечно", - повідомили очевиді.

Фото: Київ Оперативний

Також зазначили, що людина, яка брала кошти за квиток, проїгнорувала інцидент і зникла з місця події.

"Зробила вигляд, наче не має відношення до цього атракціону і пропала з поля зору до приїзду "швидкої", - йдеться у повідомленні.

Фото: Київ Оперативний

Травмована дитина поїхала до лікарні під сильним знеболювальним. Як з'ясували згодом, вона отримала подвійний перелом.

Днями у Києві діти застрягли на атракціонах через відключення електрики. Це сталося у ТЦ "Блокбастер" на проспекті Степана Бандери.

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