Дитина поїхала на "швидкій" під сильним знеболювальним: у Києві працює небезпечний атракціон (фото)

Маленький відвідувач парку отримав подвійний перелом.
У столиці вже вдруге за два тижні дитина травмувалася на батуті у парку "Юність", що на вул. Гната Юри.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
"Вже приніс "плоди" - зламала руку дитина. Прямо в середині, де має бути мʼяко та безпечно", - повідомили очевиді.
Також зазначили, що людина, яка брала кошти за квиток, проїгнорувала інцидент і зникла з місця події.
"Зробила вигляд, наче не має відношення до цього атракціону і пропала з поля зору до приїзду "швидкої", - йдеться у повідомленні.
Травмована дитина поїхала до лікарні під сильним знеболювальним. Як з'ясували згодом, вона отримала подвійний перелом.
Днями у Києві діти застрягли на атракціонах через відключення електрики. Це сталося у ТЦ "Блокбастер" на проспекті Степана Бандери.
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