В Києві жінка впала під потяг метро – що відомо (відео)

Надзвичайна подія відбулась сьогодні сьогодні, 13 червня, близько о 20:40 на станції метро "Контрактова площа". За попередньою інформацією, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час коли прибував потяг.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Поліцейські спільно із працівниками метрополітену та працівниками ДСНС дістали постраждалу – її з тяжкими травмами лікарі терміново госпіталізували до медичного закладу.

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Управління поліції у метрополітені. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Станом на 21:20 год. рух поїздів синьою лінією відновлено. Обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, синя лінія київського метро частково була зачинена на вхід для пасажирів вдень 13 червня через нещасний випадок.

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