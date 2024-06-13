Робота синьої гілки метро у Києві обмежена через надзвичайну ситуацію: що сталося

Йдеться про станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка".

Синя лінія київського метрополітену частково зачинена на вхід для пасажирів. На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг.

Про це повідомляє Kyiv Metro Alerts.

Як деталізували, рух поїздів на лінії організовано від станції "Либідська" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

"На місце події викликано медиків та правоохоронців. Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково", – зазначили у метрополітені.

Раніше зазначалося, що у Києві рух поїздів "синьою" гілкою метрополітену – між станціями "Деміївська" – "Либідська" – планують відновити на початку осені 2024 року.

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