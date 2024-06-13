У Києві сталася ДТП зі швидкою: постраждала вагітна жінка (фото)

Внаслідок аварії, постраждали вагітна водійка Nissan, автомобіль якої перекинувся, а також водій та лікар швидкої.

У Києві поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участі карети швидкої, у якій постраждала вагітна жінка.

Про це повідомила поліція Києва.

13 червня близько 15:10 до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на проспекті Володимира Івасюка. На місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП та патрульні поліцейські. Попередньо встановлено, що відбулось зіткнення трьох автомобілів: Nissan, Mazda та Renault. Також, близько 15:30, карета швидкої медичної допомоги, котра їхала на цей виклик, потрапила в автопригоду з автомобілем Porsche.

ДТП зі швидкою у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

"Внаслідок ДТП, постраждала вагітна водійка Nissan, транспортний засіб якої перекинувся, водій та лікар швидкої. Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано у медзаклад", – йдеться у повідомленні

Слідчі продовжують працювати на місці події.

Нагадаємо, на Київщині п'яна водійка збила двох дітей і втекла.

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