Сигарети в кіосках не продаватимуть: Київрада ухвалила рішення, яке можуть запровадити всюди

Київська міська рада вирішила впродовж двох років суттєво зменшити кількість тимчасових споруд (МАФів) у Києві, а також заборонити продаж тютюнових виробів у них.

У Києві не продаватимуть тютюнові вироби у кіосках.

За таке рішення депутати Київської міськради проголосували на засіданні 13 червня.

Депутати своїм рішенням ухвалили заборону на продаж тютюнових та підакцизних товарів у тимчасових спорудах (МАФах, кіосках) у столиці. Але в майбутньому це торкнеться всієї країни — відповідний законопроєкт уже перебуває на розгляді парламенту.

Ба більше, самі МАФи в Києві не можна буде встановлювати біля метро, ​​клумб, пішохідних доріжок та адмінбудівель. Також влада планує запустити електронні торги на право торгівлі в таких спорудах через систему Prozorro.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, що у Києві стали зникати незаконні ятки. Столична влада почала активну боротьбу з торговими точками-порушниками.

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