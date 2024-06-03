Влада Києва заборонила проведення Маршу рівності в метро: що кажуть організатори

"КиївПрайд" наголошує, що ніколи не звертався до КМДА із проханням про закриття станцій метро чи виділення коштів з міського бюджету.

"КиївПрайд" ніколи не звертався до КМДА із проханням про закриття станцій метро чи виділення коштів з міського бюджету.

Про це йдеться у повідомленні організації у Facebook.

"Сьогодні, після офіційного анонсу Маршу "КиївПрайд 2024", телеграм-канали почали поширювати фейки, які призвели до гострої публічної реакції. Київська міська державна адміністрація відреагувала на ситуацію та випустила відповідну заяву. "КиївПрайд" спростовує інформацію, поширену деякими телеграм-каналами, які пов’язують з недобросовісними політтехнологами. Зокрема, ми наголошуємо, що "КиївПрайд" ніколи не звертався до КМДА із проханням про закриття станцій метро чи виділення коштів з міського бюджету. Ми виступаємо проти втягування "КиївПрайду" в політичне протистояння у столиці", – зазначають в організації

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Організатори заявили, що звернулися до Київської міської військової адміністрації з пропозицією організувати зустріч і погодити різні варіанти проведення Маршу. Проте такої зустрічі не відбулося.

"Зважаючи на високу ймовірність ракетної атаки, ми дійсно розглядаємо метро як основне та найбільш безпечне місце для проведення Маршу, враховуючи, зокрема, позитивний досвід "ХарківПрайду".

"КиївПрайд" 2024" може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену, однак ми як організатори завжди виступаємо за діалог із владою", – додали там.

Раніше повідомлялось, що міська влада Києва не погоджувала проведення Маршу рівності у столичному метрополітені з міркувань безпеки і обмеженого простору і попросила організаторів вибрати інше місце, поклавши на них відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки в разі, якщо захід відбудеться.

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