У Києві двоє псевдополіціянтів викрали лікаря-кардіолога та вимагали у нього 2 млн доларів: фото, відео

Спільники заздалегідь збирали інформацію про 66-річного потерпілого, який обіймає посаду завідувача відділенням однієї зі столичних лікарень.

У Києві двоє "поліціянтів" викрали лікаря-кардіолога та вимагали в нього 2 мільйони доларів. Слідчі повідомили про підозру псевдоправоохоронцям.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва та оприлюднив відповідні фото та відео.

Інформація про подію надійшла до столичної поліції від перехожих: місцевий мешканець повідомив, що став свідком як група невідомих силоміць посадила літнього чоловіка в транспортний засіб й поїхала в невідомому напрямку.

За інформацією начальника Солом’янського управління поліції Ігора Леуса, до вчинення злочину причетні двоє мешканців столиці, 1970 та 1979 років народження.

"Спільники заздалегідь збирали інформацію про 66-річного потерпілого, який обіймає посаду завідувача відділенням однієї зі столичних лікарень. Фігуранти вдень підійшли до чоловіка на вулиці та, представившись співробітниками правоохоронних органів, силою посадили у своє авто. Надалі ділки почали вимагати у киянина два мільйони доларів, однак не отримавши бажаного, забрали 15 тисяч гривень готівкою та відпустили потерпілого", – каже Леус.

Провівши ряд розшукових заходів, оперативники столичного главку та районного управління поліції спільно зі співробітниками кримінального аналізу встановили особи викрадачів. Відомо, що останні, переховуючись від поліції, декілька разів змінювали номерні знаки й автомобілі. Одного з них правоохоронці затримали.

Один із затриманих псевдополіціянтів / Фото: Поліція Києва / Facebook

За силової підтримки працівників спецпідрозділу КОРД та полку поліції особливого призначення №1 в ході санкціонованих обшуків слідчі вилучили транспортні засоби, що використовувались для пересування, рації та засоби зв’язку, а також мисливські рушниці й набої до них.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчі повідомили порушникам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану;

ч. 4 ст. 189 – вимагання Кримінального кодексу України;

Солом’янським районним судом міста Києва одному з фігурантів обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стосовно іншого зловмисника вживаються заходи щодо встановлення його місцеперебування та обрання запобіжного заходу.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Опубліковано Поліція Києва Четвер, 13 червня 2024 р.

Нагадаємо, у Києві чоловік та жінка, змовившись, викрали лікарку-онколога і тримали її в гаражі. Вони вимагали у сім'ї викуп за родичку та її авто.

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