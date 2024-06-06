Екстрена зупинка руху на червоній гілці метро в Києві: що відомо про причини

Інцидент, що спричинив зупинку руху, стався в районі станції "Дніпро"

Ввечері 6 червня в київському метро на червоній гілці було екстрено зупинено рух в бік Лівого берега. Технічна зупинка тривала 4 хвилини – з 20:08 до 20:12.

Про це ТСН.ua повідомили у Київському метрополітені.

Наразі рух червоною лінією відновлено у звичайному режимі.

Також стало відомо, що екстрену зупинку спричинило загоряння на рельсах в районі станції "Дніпро". На момент публікації про причини інциденту не повідомляється.

На станції "Дніпро" сталося загоряння на рельсах

Нагадаємо, у метро Києва розповіли про кадровий голод через мобілізацію. Враховуючи поточну кадрову ситуацію, з червня цього року інтервали між поїздами збільшено.

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