Марш рівності у Києві: КМДА проти проведення заходу в метро

Міська влада Києва не погоджувала проведення Маршу рівності у столичному метрополітені з міркувань безпеки і обмеженого простору і попросила організаторів вибрати інше місце, поклавши на них відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки в разі, якщо захід відбудеться.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Ми розуміємо, що правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану. Однак Київський метрополітен – об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік. Ми не можемо наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів. Тому, аби уникнути можливих провокацій, не можемо дозволити проведення Маршу Рівності в метро", - пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як зауважили в Департаменті молоді та спорту КМДА, масові заходи під час дії правового режиму воєнного стану в Україні можуть відбуватися лише за умови обов’язкового дотримання всіх вимог заходів безпеки, законодавства України у сфері цивільного захисту учасників заходу в умовах воєнного стану, вимог Правил благоустрою міста Києва.

У Департаменті рекомендують утриматися від проведення заходів, що передбачають скупчення значної кількості людей.

Нагадаємо, у Києві від 3 червня змінюється графік курсування поїздів у метрополітені.

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