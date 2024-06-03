Марш равенства в Киеве: КГГА против проведения мероприятия в метро

Городские власти Киева не согласовывали проведение Марша равенства в столичном метрополитене по соображениям безопасности и ограниченного пространства и попросили организаторов выбрать другое место, возложив на них ответственность за соблюдение всех мер безопасности в случае, если мероприятие состоится.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Мы понимаем, что правозащитные и информационно-разъяснительные меры, направленные на утверждение равенства, важны и в условиях военного положения. Однако Киевский метрополитен – объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города, это всегда территории повышенного риска из-за ограниченности пространства, график движения поездов и большой пассажиропоток. Мы не можем подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров. Поэтому во избежание возможных провокаций не можем разрешить проведение Марша Равенства в метро", - объяснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как отметили в Департаменте молодежи и спорта КГГА, массовые мероприятия во время действия правового режима военного положения в Украине могут происходить только при обязательном соблюдении всех требований мер безопасности, законодательства Украины в сфере гражданской защиты участников мероприятия в условиях военного положения, требований Правил благоустройства города Киева.

В Департаменте рекомендуют воздержаться от проведения мероприятий, предусматривающих скопление большого количества людей.

Напомним, в Киеве с 3 июня меняется график курсирования поездов в метрополитене.

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