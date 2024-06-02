Від 3 червня метро у Києві змінює графік: як курсуватимуть поїзди

Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату.

У понеділок, 3 червня, у столичній підземці змінять графік руху поїздів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Інтервали між поїздами становитимуть:

у пікові години орієнтовно 3-4 хвилини;

у міжпікові – 6:00–6:30 хвилин;

у вихідні дні інтервали залишаються без змін – 6-7 хвилин.

"Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами. Безпека руху поїздів забезпечена. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше розповідали, що у Києві метро збільшує інтервали поїздів.

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