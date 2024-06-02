Від 3 червня метро у Києві змінює графік: як курсуватимуть поїзди

Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату.
У понеділок, 3 червня, у столичній підземці змінять графік руху поїздів.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Інтервали між поїздами становитимуть:
- у пікові години орієнтовно 3-4 хвилини;
- у міжпікові – 6:00–6:30 хвилин;
- у вихідні дні інтервали залишаються без змін – 6-7 хвилин.
"Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами. Безпека руху поїздів забезпечена. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше розповідали, що у Києві метро збільшує інтервали поїздів.
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