У Києві та області 4 травня оголошується перший рівень небезпеки: що відомо

У столиці очікується гроза, можливі град і шквал вітру 15-20 м/с.

В Києві та області у вівторок, 4 червня, оголошується перший рівень небезпеки, жовтий. У регіоні вдень очікується гроза, в окремих районах град та шквал вітру 15-20 м/с .

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Також у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 15-17°, вдень – 25-27°.

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Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Зазначимо, що у разі підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодору": 044-284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044-272-40-18. Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, необхідно викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

У разі травмування людей, треба негайно телефонувати 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66.

У Києві та області 4 травня очікується гроза / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві 2 травня ввечері після дощу з'явилася веселка.

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