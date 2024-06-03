У Києві банкір зі спільниками вкрали з рахунка клієнтки 169 тисяч доларів: що їм загрожує

Спільники за добу частково зняли готівку та придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн гривень.

У Києві керівник філії банку разом зі спільниками зняли з рахунків клієнтів 169 тисяч доларів США. Фігурантам оголосили про підозру.

Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді керуючого філії державного банку, мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови. Він моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, однак власники ними тривалий час не користувались.

"У травні 2023 року керівник філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток на майже 169 тисяч доларів США. Він скопіював усі дані рахунку, паспортні та персональні дані клієнтки і передав інформацію двом спільникам - чоловіку та жінці", - мовиться в повідомленні.

Спільники виготовляли, зокрема, підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, у який вклеїли фото співучасниці шахрайства.

У Києві банкір зі спільниками вкрали з рахунка клієнтки 169 тисяч доларів

Отримавши доступ до валютного рахунку, підозрювані у той же день здійснили конвертацію 169 тис доларів США в гривні та перевели майже 6,2 млн грн на відкритий ними гривневий картковий рахунок.

Після цього спільники за добу частково зняли готівку та придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн гривень.

У Києві банкір зі спільниками вкрали з рахунка клієнтки 169 тисяч доларів

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

У Києві банкір зі спільниками вкрали з рахунка клієнтки 169 тисяч доларів

Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозру ексзаступнику очільника Офісу президента в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

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