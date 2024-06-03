На Київщині потяг на смерть збив 13-річну дівчинку – що відомо

Дитина у момент зіткнення перебувала на залізничних коліях.

У селі Заворичі Київської області ввечері 2 червня пасажирський потяг збив 13-річну дівчину. Від отриманих травм дитина померла на місці.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

"2 червня, близько 18:15 години, до Броварського управління поліції зателефонував диспетчер залізниці та повідомив про те, що під колесами потяга загинула молода дівчина", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що потяг сполученням "Київ-Чернігів" здійснив наїзд на 13-річну мешканку села Заворичі, яка перебувала на залізничних коліях.

Машиніст пасажирського потяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей (ч. 3 ст. 276 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування. Нині поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Києві жінка натрапила у під'їзді на бойову гранату із запалом: що відомо (фото).

Читайте також: