У Києві на Троєщині під час грози дерево впало на намет, є постраждалі: деталі, фото

Трьом постраждалим, які ховалися у наметі від грози, було надано допомогу на місці.

У Києві на пляжі "Троєщина" під час грози дерево впало на намет, у якому від негоди ховались відпочивальники. Внаслідок події постраждало троє осіб.

Про це повідомили у пресслужбі КАРС "Київська служба порятунку".

"Рятувальники оперативно виїхали на пляж "Троєщина", де під поваленим під час грози деревом опинились люди, які ховались у наметі. Трьом постраждалим було надано допомогу на місці. Далі за допомогою спецінструментів рятувальники прибрали дерево з пляжу", – розповіли в пресслужбі.

На Троєщині під час грози дерево впало на намет з людьми / Фото: КАРС

Крім того, за словами рятувальників, унаслідок грози, яка накрила Київ 2 червня, зафіксували падіння дерев на проїжджих частинах у двох районах міста: на вулиці Бориса Грінченка у Голосіївському та на вулиці Олександра Кониського у Шевченківському.

На Троєщині під час грози дерево впало на намет з людьми / Фото: КАРС

"Також рятувальники ліквідували аварійність дерева у дворі будинку в Дніпропетровському районі міста. На бульварі Тараса Шевченка прибрали дерева, що впали на тротуар, та звільнили його для проходу", – додали в КАРС.

Рятувальники вкотре закликали мешканців столиці не нехтувати повідомленнями про небезпеку.

Нагадаємо, у неділю, 2 червня, у Києві розгулялася негода. А ввечері після дощу з'явилася веселка.

До слова, у Києві та області 4 травня оголошується перший рівень небезпеки. У регіоні вдень очікується гроза, в окремих районах град та шквал вітру 15-20 м/с .

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