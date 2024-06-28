У Києві мітингувальники заблокували в'їзд до вокзалу: що вимагають

Сьогодні, 28 червня, близько 9:30 стало відомо, що дорога до Центрального вокзалу в Києві перекрита. Через протест, що відбувається на Вокзальній площі, також заблокований рух транспорту.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Через блокування руху затримуються тролейбуси №12, 14 та автобусів №7, 24, 50, 114 на розворотному кільці.

В поліції Києва ТСН.ua повідомили, що рух транспорту в районі залізничного вокзалу вже відновновлено.

За попередніми даними, протестувальники просто ходили пішохідним переходом. Попередньо - це торговці з автовокзалу, яким демонтували кіоски.

В поліції Києва кажуть, що перекриття руху тривало 15 хвилин - люди безперервно ходили по пішохідному переходу. В поліції додають, що нікого не затримували, а з учасниками пікету проведено профілактичну бесіду.

Мітинг у Києві: люди заблокували в'їзд до вокзалу

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